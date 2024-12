Ilrestodelcarlino.it - Carpi, da oggi si torna al lavoro sul campo. Intanto Cortesi rinnova fino al 2027

Dopo quello di Forapani arriva un altro rinnovo in casache ha prolungatoal giugnoil contratto di Matteo. "Ami trovo molto bene - le sue parole - questo rinnovo è stato agevolato dal rapporto che ho con il presidente. La mia volontà è sempre stata questa, visto che mi trovo molto bene con i miei compagni e con i tifosi, che mi hanno sempre supportato.è una piazza che merita di rimanere in Lega Pro. In questi anni, voglio dimostrare di meritare la categoria. Sono molto felice di aver prolungato, voglio ripagare la fiducia riposta in me da subito, sul". Il trequartista classe 1998 era arrivato nell’estate del 2023 dal Lentigione ed è stato da subito un fattore della vittoria della Serie D con 27 gettoni conditi da 6 gol e ben 8 assist, rendimento che ha confermato anche in C doveva dopo tanti anni dopo averla fatta col Cesena e fin qui, nonostante 8 gare saltate per infortunio, ha giocato 12 volte segnando un gol a Ferrara.