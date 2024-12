Quifinanza.it - Capodanno 2025, il cenone costa 300 milioni in più: 57 euro a testa a casa, 93 al ristorante

Sarà, ancora una volta, unall’insegna della disuguaglianza. I dati elaborati dal Centro studi di Confcooperative fotografa bene un fenomeno ormai consolidato nel nostro Paese: i ricchi sono sempre più ricchi, e i poveri sempre più poveri. Gli italiani si preparano a festeggiare l’arrivo del nuovo anno con una spesa complessiva molto più ampia dello scorso anno. Un aumento, però, non dettato da un incremento dei consumi, ma da un’inflazione che morde sempre più forte. Vediamo il dettaglio.Per ildiuna spesa di 3,2 miliardiLa spesa totale degli italiani per ildelè di 3,2 miliardi di: significa 300in più rispetto aldi San Silvestro 2024, 500in più rispetto al periodo pre-Covid. Tuttavia, dicevamo, questa crescita non è dovuta a maggiori consumi, ma alla spirale di aumenti generalizzati dei prezzi, che porta l’inflazione a colpire più duramente tra le fasce già più fragili della popolazione.