Calciomercato Roma Shomurodov al passo d’addio | non solo il Cagliari su di lui

La sessione diinvernale è ormai alle porte e ladovrà decidere cosa fare nonnel mercato in entrata, ma anche e soprattutto in uscita, per poter lasciare lo spazio giusto in rosa a giocatori più consoni alle scelte tecniche di Claudio Ranieri. Uno dei nomi principali da tenere in considerazione è sicuramente quello di Eldor, che per ora non sta dando i risultati sperati da vice-Dovbyk. Da diverso tempo è ormai noto l’interesse delper, un ritorno di fiamma degli isolani. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante sarebbe ben propenso a tornare in una squadra che già conosce, consapevole inoltre di poter trovare un certo tipo di spazio sotto la guida di Nicola. Ma i rossoblù non sarebbero gli unici ad aver messo nel mirino il classe 1995.