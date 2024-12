Calcio Conceiçao nuovo tecnico Milan

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.00 Sergioha firmato il contratto che lo lega alfino al giugno 2026. Ilportoghese subentra al connazionale Paulo Fonseca, esonerato in mattinata, alla guida dei rossoneri. Fra le fila di Lazio, Parma e Inter (per citare solo l'esperienza italiana) dopo il ritiro,si è imposto all'attenzione come allenatore. Dopo gli esordi nell'Olhanense, ha vissuto esperienze importanti nel Braga e nel Nantes, prima di passare al Porto. Dove è rimasto per 7 anni, dimettendosi a giugno per dissapori col presidente.