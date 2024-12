Better Man | recensione del film su Robbie Williams

Leggi su Cinefilos.it

Man:delsuMan, in uscita il 1° gennaio 2025, è il nuovo attesissimo biopic musicale diretto da Michael Gracey, già noto per il successo di The Greatest Showman. Ilesplora la vita di, soffermandosi sulle principali tappe del percorso artistico e personale del cantante divenuto una delle icone più rappresentative degli ultimi trent’anni di musica pop.La pellicola si avvale di un cast ricco e variegato, con nomi del calibro di Jonno Davies, Steve Pemberton, Alison Steadman, Kate Mulvany, Frazer Hadfield, Damon Herriman, Raechelle Banno, Tom Budge e Jake Simmance. Allo stesso modo il comparto tecnico vanta nomi di rilievo, come dimostrano il direttore della fotografia Erik Wilson e i montatori Martin Connor e Lee Smith, i quali, iniseme alla sceneggiatura firmata dallo stesso Gracey, contribuiscono a creare un prodotto visivamente impattante, a cui va ad aggiungersi l’accompagnamento musicale di Batu Sener.