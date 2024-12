Lettera43.it - A2a completa l’acquisto delle reti di E-distribuzione in Lombardia

A2a ha perfezionatodel 90 per cento di Due, la società proprietaria della rete elettrica di diversi comuni nelle province di Milano e Brescia, precedentemente gestita da E-. L’operazione, annunciata il 9 marzo scorso, ha un valore complessivo di 1,2 miliardi di euro, calcolato su un valore d’impresa di circa 1,35 miliardi. L’amministratore delegato di A2A, Renato Mazzoncini, ha sottolineato: «Con ilmento di questa acquisizione, che è la più grande del settore in Italia, il gruppo incrementa del 70 per cento i contatori elettrici gestiti, con una rete che cresce di 17 mila chilometri nelle province di Milano e Brescia e prevede investimenti aggiuntivi nella, che nel complesso superano i 4 miliardi di euro al 2035».Il ceo di A2a Renato Mazzoncini: «Fondamentale aumentare le risorse destinate alle infrastrutture»La chiusura dell’operazione è stata possibile dopo il rilascionecessarie autorizzazioni da parte dell’Antitrust e del Ministero per l’Ambiente e la sicurezza energetica, oltre almento della procedura “golden power” presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.