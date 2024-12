Oasport.it - Zrinka Ljutic domina lo slalom di Semmering e centra il primo successo in carriera, disastro Italia

chiude l’anno nel migliore dei modi. La croata, infatti, si è aggiudicata “per dispersione” lodi(Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024-2025. Sulla pista denominata “Panorama” la giovanissima classe 2004 hato la scena, con due manche clamorose, nelle quali ha messo in mostra una velocità impossibile per tutte le altre, rifilando distacchi abissali che hanno sfiorato i 2 secondi anche per le atlete sul podio.In casa, invece, va in archivio una ennesima garasa tra i rapid gates. Marta Rossetti, Vera Tschurtschenthaler, Lucrezia Lorenzi e Giorgia Collomb non si sono qualificate per la seconda manche, mentre Martina Peterlini, undicesima a metà gara, è uscita di scena nella partele della sua discesa quando aveva già accumulato comunque un ritardo pesante.