Scuolalink.it - Tagli all’istruzione e salari bassi: le critiche di Bersani al Governo e alle forze politiche di opposizione

Leggi su Scuolalink.it

L’ex segretario del Partito Democratico, Pier Luigi, non risparmiaalMeloni e, sorprendentemente, neppure all’. In un’intervista a La Stampa,ha espresso preoccupazione per i, alla sanità con i, sottolineando che l’attuale direzione politica non sembra rispondereesigenze del Paese.: la scure della Manovra 2025 compromette il prossimo rinnovo contrattualeha puntato il dito contro ialla scuola previsti nella Legge di Bilancio 2025, che includono una riduzione dei fondi e un approccio insufficiente al rinnovo contrattuale per il personale scolastico. Nonostante gli aumentiali promessi, questi risultano già erosi dall’inflazione, alimentando il malcontento di una categoria già tra le meno pagate d’Europa.