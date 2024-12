Ilrestodelcarlino.it - Stop agli straordinari, sciopero alle Poste. “Carenza di personale”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Macerata, 29 dicembre 2024 – È iniziato prima di Natale e proseguirà fino al 9 gennaio lodegliitaliane, proclamato da Slc Cgil e Uilcontro ladi organico in tutti i settori. “Lodelle prestazionie dei lavoratori è in atto per protestare contro lacronica di, che vede lavorare quotidianamente gli operatori degli uffici e di recapito in condizioni di stress e con carichi sempre meno gestibili – spiega Stefano Tordini, segretario provinciale Slc Cgil –. Il ricorso massiccio a lavoratori a tempo determinato nel recapito (postini) sono la prova della reale situazione, come pure la continua richiesta di recapitare la corrispondenza dei colleghi assenti per qualsivoglia motivo effettuando lavoroo. È chiaro che tutto ciò determina incertezza rispettoorari lavorativi, con difficoltà sempre crescenti di conciliare il tempo del lavoro con le proprie esigenze personali e/o familiari.