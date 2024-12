Sinner un fantastico 2024 da star | dalla pubblicità ai social perché Jannik è un fenomeno generazionale

Leggi su Ilfaroonline.it

Da progetto di campione aglobale. In 12 mesi o poco più.ha illuminato ilazzurro con una sfilza di successi, ma non solo. Il numero uno del tennis mondiale è ormai anche un’icona fuori dal campo e si avvicina a grandi passi a fuoriclasse, come Roberto Baggio o Valentino Rossi, capaci di segnare un’epoca in Italia.oggi appare in svariate, presta il suo volto a tante iniziative ed è spesso invitato come guesta grandi eventi. “È l’emblema di come il personaggio sportivo diventi sempre più brand. Unche mette insieme il processo di celebrification e un discorso più ampio legato alle sponsorizzazioni” spiega all’Adnkronos il professor Giovanni Boccia Artieri, docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università Carlo Bo di Urbino.