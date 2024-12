Oasport.it - Sci alpino, Innerhofer e Alliod salteranno il superG di Bormio

Leggi su Oasport.it

Si riduce di due componenti il folto gruppo azzurro neldi. Infatti Christofe Benjamin Jacquesnon prenderanno parte alla gara odierna a causa di alcuni dolori articolari, come ha comunicato la FISI.non si era sentito bene nei giorni scorsi e aveva già dovuto rinunciare alla seconda prova, mentrenon aveva terminato la discesa ieri.Qualche rimpianto sicuramente per, che era arrivato acon la convinzione di poter ottenere un buon risultato. La prima prova aveva fatto ben sperare con il quinto posto, ma già il giorno successivo il veterano azzurro non si era presentato al cancelletto di partenza. Ieri in gara, nonostante una condizione non ottimale, ha comunque concluso in diciottesima posizione, secondo miglior italiano di giornata.