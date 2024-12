Oasport.it - Sci alpino, a Semmering si chiude l’anno con uno slalom: chi approfitterà dell’assenza di Shiffrin?

Dopo aver assistito al gigante di ieri con la splendida vittoria di Federica Brignone, oggi è tempo di pali stretti perre nel migliore dei modidel Circo Bianco al femminile. Andrà in scena, infatti, lodi(Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci2024-2025. Ci attende una gara di grande importanza e che parte senza una chiara ed ovvia favorita. Il prolungarsidi “Sua Maestà” Mikaelaci sta proponendo assoluta incertezza, sia a livello di rincorsa al titolo iridato, sotto forma di Sfera di Cristallo, sia pensando a prova per prova, soprattutto in, laddove la nativa di Vail ha dominato la scena nell’ultimo decennio.Oggi, sulla pista denominata “Panorama” si inizierà a fare sul serio sin dalle ore 10.00 in occasione della prima manche, mentre la seconda andrà in scena alle ore 13.