Quel miracolo chiamato Stellone. Le armi segrete di una Vis frizzante

È una costruzione Lego che sta incantando grandi e piccinila realizzata da Robertoe il suo staff in questi primi mesi di campionato. Costruzione in cui ogni mattoncino sembra essere fatto a regola d’arte per ricoprirela determinata posizione. A difesa della porta l’elemento scelto dafin da inizio ritiro si chiama Ante Vukovic. Arrivato a Pesaro ad inizio agosto, il croato classe 2004 in prestito dal Pisa ha già dimostrato in varie circostanze le grandi potenzialità di cui è in possesso. Eroe nella storica trasferta di Rimini e nel prestigioso successo casalingo contro il Pescara in cui ha eretto un vero e proprio muro. Reattività tra i pali che pone in secondo piano le uscite incerte di cui si è reso protagonista in questo suo esordio tra i professionisti. Se in queste prime venti giornate è riuscito a tener in ben otto occasioni la porta inviolata è sicuramente merito anche di una solida cinta muraria costruitagli intorno.