Pestato a morte in carcere Gli abusi nei video degli agenti

Picchiato da tre guardie carcerarie e morto il giorno dopo in ospedale. Ilchoc dell’incidente avvenuto agli inizi di dicembre in una prigione nello stato di New York scatena le polemiche sull’uso della forza da parte della polizia. Il detenuto Robert Brooks, 43 anni, era arrivato neldi Marcy il 9 dicembre, giorno del pestaggio, dalla prigione di Mohawk per finire di scontare la sua pena a 12 anni di reclusione per aver accoltellato ripetutamente la sua fidanzata. I motivi che hanno spinto le guardie carcerarie a picchiarlo mentre era ammanettato non sono ancora chiari: ilsenza audio non consente di fare luce sulle ragioni del pestaggio. Ma un’indagine è già stata avviata, mentre la governatrice di New York, Kathy Hochul, ha chiesto il licenziamento delle tre guardie coinvolte e delle altre dieci persone, inclusi due infermieri, che hanno assistito la pestaggio senza intervenire.