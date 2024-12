Pianetamilan.it - Panchina Milan – Pronto Conceicao al posto di Fonseca: le ultime

Arrivano nuovi aggiornamenti riguardo il futuro delladelproprio durante la sfida contro la Roma. La posizione di Paulosembra sempre più a rischio e, forse, neanche un risultato positivo contro i giallorossi potrebbe salvare il tecnico portoghese. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, sarebbe giàanche il suo sostituto: Sergio. Sempre secondo la Rosea, poi, i dirigenti rossoneri avrebbero anche già trovato un accordo con l'ex allenatore del Porto. Ma cosa avrebbe portato alla rottura del rapporto frae il? In primis vi sarebbero i risultati e i troppi punti di distacco dalle prime posizioni. Tuttavia, non sarebbe da escludere anche un rapporto mai sbocciato fra il tecnico portoghese e la dirigenza rossonera. Insomma, la sfida frae Roma diventa sempre più decisiva e non solo per la classifica del Diavolo.