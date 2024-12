Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO MILAN-ROMA 1-1: classe Dybala, Terracciano spaesato

Leggi su Calciomercato.it

I voti e ildel match di Serie A, valevole per la diciottesima giornata. Ecco i migliori e i peggiori della partita del match di San Siro1-1:(LaPresse) – Calciomercato.itEcco i voti:Maignan 6,5Emerson Royal 6Gabbia 6Thiaw 5,5Hernández 6Fofana 6,5FLOP5 – Dopo una prova positiva da centrocampista contro il Verona, era atteso dal grande esame di stasera. Esame non superato. Il giovane calciatore appare timido e spesso fuori posizione, come in occasione del gol della, quando si perde. Dal 45? Bennacer 5Chukwueze 5 – Dal 59? Abraham 6TOP Reijnders 7 – E’ ancora lui il migliore in campo del. Dopo Verona, l’olandese riesce a sfruttare l’ennesimo assist di Fofana, ma la gioia del vantaggio dura poco.