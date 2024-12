Ostia ponente droga calata con una corda dal terrazzo | arrestato 20enne per spaccio

Leggi su Ilfaroonline.it

, 29 dicembre 2024 – Un sistema ingegnoso, ma illegale, è stato scoperto dai Carabinieri della Stazione di. Un giovane di 20 anni, di origini brasiliane e già noto alle forze dell’ordine, è statocon l’accusa didi sostanze stupefacenti. L’intervento è avvenuto in una palazzina di, a breve distanza dalle note piazze didella zona.Il comportamento sospetto del ragazzo, che si affacciava ripetutamente dalutilizzando unaper calare oggetti, ha attirato l’attenzione dei militari. Decisi a verificare, i Carabinieri sono saliti all’ultimo piano dello stabile e hanno sorpreso il giovane in possesso di una significativa quantità die denaro contante.Il sequestro e l’arrestoDurante il controllo, i Carabinieri hanno trovato 97 involucri contenenti cocaina, per un totale di 22 grammi, una dose di hashish e oltre 400 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di