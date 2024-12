Biccy.it - Myrta Merlino, tensioni a Pomeriggio 5? “Mi arrabbio, è un mio difetto”

, intervistata dal Corriere della Sera, ha commentato le accuse che le sono state rivolte nel 2022 (quando ancora conduceva su La7 il programma L’Aria Che Tira), in merito al suo comportamento etichettato come “incivile e maleducato” nel backstage della trasmissione. “Quelli sono pettegolezzi messi in giro da un mio ex assistente di studio“, ha precisato. Ma un po’ di tensione ci sarebbe anche negli studi di5. “Se nei momenti concitati della diretta tu che dovresti aiutarmi non sei pronto, non mi rispondi in fretta, non mi passi il foglio che ti ho chiesto, mi, perdo la pazienza, è il mio. Ma zero rancore. Sono buona. Dimentico tutto. Non cerco vendette. Come dice Tardelli, quello che succede in campo resta in campo. Vale anche per me. Apprezzo chi mi tiene testa, non amo gli yes man”.