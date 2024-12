Mercato televisivo, arriva la rivoluzione dello Standard Auditel

Leggi su Ildenaro.it

Con l’introduzione del nuovodi Total Audience, operativo a partire da domani, lunedì 30 dicembre, si apre una nuova era per ilitaliano. La Total Audience consentirà, per la prima volta, di misurare gli ascolti televisivi in modo integrato, includendo non solo i televisori tradizionali ma anche dispositivi digitali connessi come Smartphone, Tablet, Pc e Smart Tv. Questatecnologica avrà un impatto significativo su 4,3 miliardi di euro di investimenti pubblicitari destinati alla televisione, rendendo ancora più trasparente e completa l’analisi dei consumi mediali. È quanto rileva il Centro studi di Unimpresa, secondo cui il nuovo sistema di misurazione si basa su un’integrazione di dati campionari e censuari, raccolti attraverso il SuperPanele arricchiti da informazioni sugli ascolti Live, Vod (Video On Demand) e Tsv (Time Shifted Viewing).