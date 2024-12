Oasport.it - LIVE Milano-Chieri 3-0, Coppa Italia volley femminile in DIRETTA: la Vero Volley raggiunge le semifinali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.26 Una grandesi impone per 3-0 e conquista il pass per la Final Four di Bologna. Prestazione da grandissima squadra quella offerta dalle meneghine, le quali hanno dimostrato ancora una volta tutta la propria forza. Non basta una prova più che dignitosa per: le piemontesi dovevano sperare in un passaggio a vuoto delle avversarie, apparse invece implacabili e ciniche.25-21 Mani out di Daalderop, la Numiasi qualifica per ledi3-0!24-21 Diagonale out di Daalderop.24-20 Passa l’accelerazione di Daalderop, quattro match point per.23-20 Vola via l’attacco di Danesi.23-19 Parallela vincente di Buijs.23-18 MURO SYLLAAA!22-18 Passa l’accelerazione di Skinner.22-17 Sbaglia il servizio Guiducci.