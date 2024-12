Oasport.it - LIVE Cobolli-Stricker 6-3, Italia-Svizzera 0-0 United Cup in DIRETTA: l’azzurro vince il primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-BENCIC (2° MATCH DALLE 7.30)LADEL DOPPIO MISTO DI(3° MATCH DALLE 7.30)6-3 Gioco eset: ottima risposta incrociata delsu cuicerca un complicato dritto lungolinea.Seconda30-40 Ottima risposta delche attacca bene e lascia scorrere il passante. Set point per l’no.Seconda30-30 Risposta d’anticipo perche trova un grande rovescio stretto su cui non può arrivare.30-15 Si ferma in rete il rovescio diche ha colpito leggermente distante dalla palla.Paolini esce dal campo e si dirige negli spogliatoi. Ricordiamo che nel prossimo match toccherà a lei contro Belinda Bencic.15-15 Si stampa sul nastro il dritto lungolinea di