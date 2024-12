Sport.quotidiano.net - L’Empoli chiude l’anno con un ko. Errori giganteschi e rimpianti. Il Genoa ringrazia, poi punisce. È la terza sconfitta consecutiva

Il 2024 delsicon la, pesante perché arrivata in uno scontro diretto, per altro il primo perso finora, ma che non deve far alzare alcun campanello d’allarme. Almeno per il momento. Dal punto di vista della prestazione, infatti, gli azzurri non hanno affatto demeritato e pure la classifica, sebbene il vantaggio sulle inseguitrici si assottigli, resta tutto sommato tranquilla. Fatali gli episodi, in cui sono stati commessi alcuni gravi. In questo momento, forse il primo vero di difficoltà dal punto di vista dei risultati, è importante che la squadra di D’Aversa mantenga equilibrio nella gestione di questi risultati perché anche in questa circostanza ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per poter lottare fino alla fine per la salvezza.