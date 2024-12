Ilgiorno.it - Le ultime ore di Ambra De Dionigi, trovata morta lungo la ciclabile: la passeggiata notturna e quel fotogramma sgranato

PASTURO (Lecco) –non può ancora riposare in pace. Non è stato al momento stabilita la data del funerale diDe, la 29enne di Pasturo che nella notte tra domenica e lunedì scorso è stata investita e uccisa da un pirata della strada sul controviale della Statale 36 a Nibionno. “Non sappiamo ancora”, spiega don Luciano Galbiati, il parroco della Comunità pastorale Maria regina dei monti della Valsassina. “Al momento non ci è stato comunicato nulla”, conferma don Antonio Fazzini, sacerdote residente a Pasturo. Anche il sindaco Pierluigi Artana non ha ricevuto indicazioni. Non si esclude però che mamma Cinzia, papàe Siri, la sorella più piccola di, chiedano una cerimonia strettamente privata. Continua a restare intanto un fantasma chi l’ha falciata e abbandonata a terra.