Liberoquotidiano.it - La lezione di Nordio: ecco perché la certezza della pena non si negozia

Leggi su Liberoquotidiano.it

L'aperturaPorta Santa nel carcere di Rebibbia da parte del Santo Padre è stata un gesto altamente simbolico e significativo, che non poteva essere ignorato dalla politica. Così come sarebbe stato opportuno che esso non fosse strumentalizzato, come pure è avvenuto, da partesinistra. Se non altro per rispetto verso una figura come quella del Papa che ha come bussola di riferimento il trascendente e non le divisioni del mondo immanente. Ma quale migliore occasione, avranno pensato i nostri, per chiedere amnistia e indulto incondizionati a un governo che viene descritto come autoritario e che quindi non può non avere che una concezione punitiva e repressiva del potere? Per smascherare la malafede di questi garantisti filo-papisti dell'ultima ora, occorreva un intervento al più alto livello e di forte impronta liberale.