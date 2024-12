Oasport.it - Italia-Svizzera 2-0 United Cup: Jasmine Paolini asfalta la rientrante Bencic

L’conquista anche il secondo punto, e di conseguenza la vittoria, nel tie con la. Lo fa per merito di, che regola per 6-1 6-1 Belinda. Va pur detto che, al di là dell’ottima performance dell’azzurra, pressoché sempre impeccabile, è il rendimento dell’elvetica che convince poco, al di là del fatto che è rientrata da poco da uno stop non proprio corto. La differenza al momento è di quelle importanti e a Sydney si è visto.Pronti via, e perla nuova stagione comincia da par suo: servizio tenuto a zero e subito dopo arriva anche il break senza concedere punti. Si accendepoco dopo ed è chance del controbreak, subito annullata con la prima. Poi arriva il 3-0 d’autorità, seguito da un altro servizio strappato a zero anche perché la toscana in risposta affonda non poco sia con un colpo che con l’altro.