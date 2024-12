Ilgiorno.it - Il parcheggio selvaggio e la multa-beffa

Leggi su Ilgiorno.it

CrippaA Natale si è tutti più buoni? Per nulla, anche perché quanto accaduto qualche giorno fa non è faccenda di bontà, ma di giustizia. Vigilia, piazza Trento e Trieste a Monza. Accanto al Municipio, come buona abitudine da qualche anno, considerato che i pochi stalli riservati ai disabili in centro sono fagocitati dal mercatino di Natale, si è deciso di ricavare una quindicina di posti ad hoc. In po’ più lontani e chi fatica a deambulare lo sa, ma almeno in quantità più cospicua. Peccato che troppi furbetti si servano di quegli stalli come se fossero aperti a tutti. Impunemente. Ogni tanto passa una pattuglia della polizia locale e stacca una, ma il problema rimane irrisolto. Con tutti gli impegni sotto Natale e il commercio da non ostacolare ci sono altre priorità, a chi vuoi che interessino i diritti di un cittadino disabile? Quanto accaduto l’altro giorno a uno di loro è però grottesco.