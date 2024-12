Il falso video delle riserve d’oro del Vaticano creato con l’Intelligenza Artificiale

Leggi su Open.online

Circola il presuntoinedito di unadel. La scena viene utilizzata al fine di criticare la Chiesa e le sue ricchezze. Nonostante molti credano alla veridicità della clip, c’è chi contesta e ritiene che sia un’opera delgenerativa. Non hanno tutti i torti e spieghiamo il perché.Per chi ha frettaLa scena pare registrata attraverso un cellulare e pubblicato come reel su Instagram.Ci sono diversi elementi che indicano la generazione tramite.Ci sono strutture architettoniche e lingotti che si deformano, mentre altri elementi non rispettano la prospettiva.AnalisiNelleggiamo la seguente descrizione:inedito. Questa è solo una partedel. Vicino agli ultimo vero ?????In basso è possibile osservare la firma dell’account Instagram @the.