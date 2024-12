Lanazione.it - Il Comune tira dritto. La stretta in primavera. Rivoluzione in centro: "Via tutte le chiavi"

La crociata di Palazzo Vecchio per arginare le storture dell’overtourism, accentuatesi – proprio quando il fenomeno andava ripensato e resettato – subito dopo la pandemia prenderà corpo nei prossimi mesi, certo prima dell’estate, quando le nuove misure diventeranno operative. "Siamo al lavoro, a stretto contatto con la Prefettura, per vietare l’utilizzo delle keybox in tutta la città – ha commentato ieri l’assessore al turismo Jacopo Vicini – Lo abbiamo annunciato a metà novembre con la delibera di giunta contenente il piano in 10 punti pensato per un turismo sostenibile a Firenze e stiamo lavorando per renderlo operativo inle sue misure entro la prossima". Poi sarà pugno duro, ribadiscono da piazza della Signoria. "Appena entrerà in vigore il regolamento – rimarca Vicini – sarà concesso un breve tempo per la rimozione delle keybox esistenti".