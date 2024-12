Thesocialpost.it - Gaza, il gelo uccide il quinto neonato. Grave il gemello

Jumaa Al-Batran è ildi appena un mese, è morto questa mattina a Deir al-Balah, nella Striscia di. È ilche perde la vita per il freddo in meno di una settimana.Leggi anche: Neonata muore di freddo a, tragedia nella tragediaIl piccolo viveva in una tenda con la sua famiglia, in condizioni di estrema precarietà. Il gemellino di Jumaa, Ali, lotta per sopravvivere. Fonti mediche parlano di un peggioramento delle sue condizioni, aggravate dalle temperature gelide che continuano a flagellare la zona.Temperature insostenibiliL’agenzia palestinese Wafa ha riferito che le temperature rigide hanno già ucciso altri quattro neonati negli ultimi giorni. Le vittime avevano tra 4 e 21 giorni di vita.La tragedia di Jumaa e Ali si aggiunge a una situazione di emergenza che colpisce i più vulnerabili.