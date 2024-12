Anteprima24.it - Famiglia intossicata da monossido di carbonio, in 5 in ospedale

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoE’ di cinque persone, un’interaoriginaria del Napoletano, il bilancio di una intossicazione dadiverificatasi in un appartamento di Policastro, in provincia di Salerno.Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno provveduto al trasferimento urgente dei componenti dellaall‘dell’Immacolata di Sapri. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni di salute delle persone coinvolte. I carabinieri stanno verificando le cause dell’incidente, che potrebbe essere legato al malfunzionamento di un impianto di riscaldamento.L'articolodadi, in 5 inproviene da Anteprima24.it.