Caso Pandoro accordo tra Chiara Ferragni e Codacons

trae ilper le vicende della beneficenza legate alBalocco ed alle uova di cioccolato di Pasqua Dolci Preziosi. L'influencer risarcisce i consumatori che, rappresentati dale dall'Associazione Utenti Servizi Radiotelevisivi, l'avevano querelata per truffa e in più versa 200 mila euro in beneficenza ad un ente che si occupa di tutela delle donne vittime di violenza. L'intesa apre la strada ad una soluzione giudiziaria dell'inchiesta penale della procura di Milano nella qualeè indagata per truffa aggravata. Se ilritirerà le querele, la procura potrebbe riconsiderare le accuse all'imprenditrice digitale.