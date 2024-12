Bergamonews.it - Albino, insorgono le minoranze: “Bocciati gli emendamenti al Bilancio: occasione persa”

. Adè tempo di Bilanci di previsione, quelli per il biennio 2025-2027, ed è subito scontro politico. Durante la seduta di Consiglio Comunale, la maggioranza, a nome del suo sindaco Daniele Esposito, in quota Lega, ha respinto tutti glipresentati dalla minoranza. “La maggioranza respinge proposte che avrebbero migliorato la qualità della vita dei cittadini – così si legge nel comunicato stampa -. Con rammarico, i gruppi consiliari In, Futuro in Comune e Energie in, denunciano l’atteggiamento di chiusura della maggioranza che nel Consiglio Comunale del 23 dicembre scorso ha bocciato in modo pregiudiziale gliproposti aldi Previsione 2025-2027, ignorando l’interesse della comunità e rifiutando un confronto costruttivo, in virtù del partito preso.