Iltempo.it - Aereo si schianta durante l'atterraggio ed esplode. Almeno 120 morti: Corea sotto choc

Leggi su Iltempo.it

Altro disastro in volo. Unpasseggeri ha infatti preso fuoco ed è letteralmente esploso dopo essere uscito dalla pista di un aeroporto delladel Sud ed essersito contro una recinzione di cemento. Il carrello dinon sarebbe riuscito ad aprirsi e le vittime sono120. Il velivolo della compagnia Jeju Air trasportava 181 persone all'aeroporto della città di Muan, a circa 290 chilometri a sud di Seoul. Il Ministero dei Trasporti ha identificato l'come un Boeing 737-800 di 15 anni e ha dichiarato che l'incidente è avvenuto alle 9.03 ora locale. Impiegate 32 autopompe e diversi elicotteri per contenere l'incendio, causa della morte dei passeggeri. I soccorritori stanno vagliando varie ipotesi sulle cause dell'incidente, tra cui quella che il velivolo sia stato colpito da uccelli che hanno causato problemi meccanici.