Thesocialpost.it - Addio ad Amleto De Silva, scrittore e vignettista di fine ironia

Leggi su Thesocialpost.it

È scomparso questa notte, 28 dicembre,Dee autore teatrale noto per la sua satira pungente ma sempre elegante. Aveva 65 anni e da tempo lottava contro la leucemia. Originario di Napoli, cresciuto a Salerno e poi trasferitosi a Roma, Deha lasciato un segno profondo nel panorama culturale italiano con la sua penna vivace e intelligente.Tra romanzi e vignetteAutore di opere come «Statti attento da me», «La nobile arte di misurarsi la palla», «Bocca mia mangia confetti» e «Una banda di scemi», Deaveva esordito comesulle pagine di «Cuore» e nella celebre agenda «Smemoranda». La sua vena ironica si è poi estesa alla scrittura teatrale, in particolare per Enrico Montesano, e a collaborazioni con importanti testate come «7» del Corriere della Sera e «Musica» di Repubblica.