Addio ad Alberto Alderighi, una vita dedicata allo sport

Empoli, 29 dicembre 2024 – Lutto nel mondo delloempolese e non solo, che piange la scomparsa di. L’attuale dirigente dell’Use Basket si è spento ieri all’età di 81 anni, oltre cinquanta dei quali dedicati anima e corpo, dopo aver combattuto per anni contro un tumore. È sì perché la sua smisurata passione era interdisciplinare. Dal calcio, dove ha militato per tanti anni nell’Empoli Fc ma anche in società dilettantistiche come Cerretese e Vinci, alla pallavolo, ricoprendo il ruolo di presidente alla Sestese di Sesto Fiorentino, fino all’automobilismo con il rally e alla pallacanestro con l’Use. Un empolese doc che attraverso il suo impegnoivo ha contribuito in maniera forte a divulgare l’immagine della sua città non solo in Toscana, ma in tutta Italia.