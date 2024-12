Ilrestodelcarlino.it - Vullo: "Macerata inguardabile a Pineto"

"Inguardabili: la più brutta gara dell’anno". È la foto scattata da Italo, dg del BancaFisiomed, sul ko ain cui solo nel terzo set la squadra ha lottato e messo in difficoltà gli avversari. "In Abruzzo – commenta lo schiacciatore Giuseppe Ottaviani – è come se non avessimo giocato.ha fatto una buona partita facendo le cose semplic. Noi non siamo stati in grado di essere sufficienti in nessun fondamentale". È stata una trasferta negativa sotto ogni punto di vista. "Siamo stati privi di energia, nei momenti cruciali della gara – osserva– ci siamo spenti". Anche Ottaviani è sulla stessa lunghezza d’onda. "Noi non siamo stati sufficienti in nessun fondamentale, ma quello che abbiamo sbagliato più di tutti è l’approccio". La squadra non ha ancora raccolto punti in trasferta e in Abruzzo ha continuato su questa strada.