Unahotels in apnea | sei gare in venti giorni

Bombole d’ossigeno e poi giù nell’abisso di un mese di gennaio che, soprattutto nella prima parte, non lascerà un attimo di respiro ai biancorossi. Messa da parte la trasferta di domani a Trapani, laaffronterà un vero e proprio tour de force che potrebbe portarla ad affrontare addirittura sei partite in sedici. La Basketball Champions League e la Legabasket hanno infatti comunicato le date dei prossimi appuntamenti e Reggio, con il doppio impegno dei play-in, sarà praticamente sempre in campo. Si inizia domenica 5 gennaio, quando alle 20 al PalaBigi arriverà la Virtus Bologna per il derby della via Emilia, poi mercoledì 8, sempre alle ore 20, trasferta a Bonn per gara 1 con la squadra che poi domenica 12 sarà già attesa al Forum contro i campioni d’Italia dell’Olimpia Milano.