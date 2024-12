Quifinanza.it - Tra le migliori destinazioni al mondo da visitare nel 2025 c’è un’italiana

Lonely Planet ha svelato iposti danelnella sua celebre guida annuale Best in Travel, e tra le 30scelte spicca con orgoglio una città italiana: Genova. Il capoluogo ligure, spesso trascurato dai grandi flussi turistici, si rivela un gioiello nascosto che merita un posto di primo piano nel panorama internazionale.Genova, tra ledestinasti alnelsecondo Lonely PlanetA differenza di molte altreitaliane ormai “scoperte,” secondo Lonely Planet Genova conserva un fascino autentico che sorprende chiunque la visiti. E in effetti, nota per la sua tradizione marinara, la città offre un connubio unico tra storia, cultura e modernità. Dai vicoli caratteristici del centro storico – il più grande d’Europa – fino alla splendida vista sul mare, ogni angolo racconta una storia fatta di commerci, arte e sapori unici.