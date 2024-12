Rompipallone.it - Thuram, addio Inter: già pronti 85 milioni per strapparlo ai nerazzurri

Marcuspuò lasciare l’in estate: già85di euro peraiMarcus, alla sua seconda stagione in Italia, è esploso in tuto il suo talento. Il centravanti francese sta disputando la miglior stagione della sua carriera e, complice anche l’appannamento di Lautaro Martinez, sta spingendo con i suoi gol l’in alto in classifica. Già 12 gol in Serie A per il centravanti che di fatto ha quasi eguagliato il suo bottino totale di reti in stagione, 13 raggiunto l’anno scorso., l’trema: già85perai– RompipalloneE sembra non volersi fermare affatto, anzi: tecnicamente valido, dotato di grande velocità, è un classe ’97 che continua a migliorare. In una recentevista ha ammesso come l’sia stata – e lo sia ancora – formativa per la sua crescita: da Inzaghi agli allenamenti, l’upgrade dell’ex Borussia è stato davvero imponente.