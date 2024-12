Rompipallone.it - Tegola Milan, si ferma un altro titolarissimo: Fonseca costretto a correre ai ripari

Brutte notizie in casaalla vigilia del big match contro la Roma: è arrivato l’annuncio sull’indisponibilità pesantissima.Ilsi sta preparando per scendere in campo, domenica 29 dicembre alle ore 20:45, contro la Roma di Claudio Ranieri. Paulosa quanto delicato sarà il big match, ma ha anche raggiunto la consapevolezza di dover fare a meno di un.Yunus Musah, Ruben Loftus-Cheek e Rafael Leao sono ancora out ma stanno puntando il tutto per tutto per cercare di recuperare il prima possibile. Contro i giallorossi però, ai loro infortuni, se n’è aggiunto anche undecisamente pesante.Alla vigilia della Roma,deve rinunciare ad un: c’è l’annuncioIn conferenza stampa, Pauloha dichiarato: “Pulisic? Sta bene dall’infortunio che aveva, ma ha un problema alla caviglia e non si è allenato con noi.