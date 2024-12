Bolognatoday.it - Taxi, nuove tariffe. In arrivo anche un’app per monitorare il servizio

Leggi su Bolognatoday.it

per iina partire da gennaio 2025, come emerso dall’accordo firmato dal Comune di Bologna con le categorie di rappresentanza. In una nota, l’amministrazione spiega che l’adeguamento salirà del 16%, considerando “l’aumento dei costi sostenuti dal settore negli ultimi.