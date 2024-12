Nerdpool.it - Superman: il trailer reimmaginato come la sigla televisiva di Smallville

Ildiha continuato a generare conversazioni sull’universo cinematografico dei DC Studios e sul ritorno dell’Uomo d’Acciaio sul grande schermo. Ha anche ispirato un gran numero di dibattiti e paragoni con i precedenti film di. Questo tipo di discussioni non farà che aumentare man mano che ci avvicineremo all’attesissima anteprima del 2025. Uno dei progetti diche è emerso spesso nelle conversazioni è statoe l’utente di YouTube Bauan Edits ha realizzato un nuovo e delizioso montaggio delche dà al nuovo film dilo stesso ‘sapore’ della vecchia seriepotete vedere, il video è praticamente perfetto, ma guardatelo voi stessi e fateci sapere se siete d’accordo.Ladiè caratterizzata dall’ormai iconica introduzione Somebody Save Me, che suona quando l’azzurrone di David Corenswet arriva sullo schermo.