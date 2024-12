Lanazione.it - Stadio avanti a tutta velocità. Già in consiglio a gennaio. Maratona pronta in tre anni

Leggi su Lanazione.it

Un anno di investimenti e di lavori portati a termine alla guida dell’assessorato allo sport e politiche giovanili. A pochi giorni dalla fine dell’anno l’assessore Federico Scapecchi traccia il bilancio. Quali le tappe salienti di quest’anno? "Per l’assessorato allo sport abbiamo messo a bando sei impianti e investito oltre 1,6 milioni di euro, che arriveranno a 2 entro pochi giorni. Tra gli impianti di prossima riqualificazione avremo la pista da motocross di Ponte alla Chiassa, le palestre di San Giusto, e il campo sportivo di Policiano, che è dismesso da 10e per cui al momento attendiamo proposte". Dati positivi. "Decisamente. Anche l’iniziativa dei voucher sport ha battuto un nuovo record. Siamo alla quarta edizione con 1144 richieste e un finanziamento di 171.600 euro, quasi 10mila in più rispetto ad anno scorso.