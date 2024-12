Notizie.com - Robert Brooks, il detenuto picchiato a morte dalle guardie carcerarie del penitenziario di Marcy: il video terribile

Leggi su Notizie.com

Uomoin una prigione di New York: ilchoc diffuso dalla procuratrice generale. Immagini raccapriccianti arrivano da un carcere negli Stati Uniti d’America, dove lesi sono accanite nei confronti del, 42 anni,e ammanettato il 9 dicembre. È morto il giorno dopo in ospedale., ildeldi: ilche sconvolge – notizie.comQuanto accaduto a, quarantadue anni, può davvero essere definita una tortura. L’uomo è statofino allada tredici agenti carcerari che si sono accaniti contro di lui nelCorrectional Facility, nella contea di Oneida.L’episodio risale al 9 dicembre: ilera stato trasferito da poche ore in questo carcere da un’altra prigione vicina.