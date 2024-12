Dilei.it - Re Carlo infrange la rigida regola di Natale (come fece per la prima volta Meghan Markle)

Leggi su Dilei.it

Renon è nuovo a mosse fuori dagli schemi e rivoluzionarie. Nel suo regno sono state molte le occasioni in cui ha voluto mostrare alla famiglia reale e ai proprio concittadini di avere uno sguardo proiettato verso il futuro e pronto a coglierne le sfide con slancio e capacità di innovazione. Anche ildi quest’anno non ha fatto eccezione. Si sa, ogni famiglia ha le sue regole, non scritte ma rispettate da tutti. Così è anche per i reali d’Inghilterra, che hanno un protocollo per qualsiasi occasione. Nel 2024, nell’anno più complicato per la famiglia reale inglese, che ha visto sia il sovrano sia la Principessa del Galles Kate Middleton impegnati a lottare per la propria salute contro un cancro, una tradizione delreale è stata infranta. Ma attenzione, non è la! Questa era già stata ignorata a beneficio dinel 2017.