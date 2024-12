Ilrestodelcarlino.it - Provincia bipolare, la polemica: "Siamo diventati capoluogo, ma senza ottenere benefici"

"Lanon èma sbilanciata su Forlì, anche se il Cesenate ha più abitanti ed è più dinamico imprenditorialmente. La locomotiva cesenate non ha avuto alcun vantaggio dal riconoscimento di co". Le parole di Bruno Piraccini presidente del gruppo cooperativo Orogel, nell’intervista rilasciata al nostro giornale, non potevano non suscitare un’eco nel mondo della politica e dell’economia, anche per la caratura di chi le ha pronunciate. "Fa bene Piraccini – rimarca Marco Casali, capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia – a parlare di mancati riconoscimenti per la nostra città, figli della visione di area vasta che il Pd ha attuato in territori politicamente di minor peso. Cesena coper ora è solo un costo (gli assessori aumentati da pagare) e nulla più.il mantra dell’area vasta avremmo trattenuto servizi scappati come tribunale, giudice di pace, Camera del lavoro.