Prima pagina Tuttosport: "Juventus, nuovi contatti per Tomori"

Questa è ladi '', in edicola oggi, sabato 28 dicembre 2024. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. '' oggi in edicola, in, apre con l'omaggio all'ex giornalista del quotidiano torinese, Gian Paolo Ormezzano, scomparso ieri all'età di 89 anni. Quindi, spazio al calcio giocato, ma non soltanto. Si parte con la scottante deposizione di Andrea Beretta, ultrà dell'Inter, che imbarazza il club e tira in ballo l'operato di Giuseppe Marotta. "Volevano denunciami, ma lui bloccò tutto", quanto ha detto Beretta ai magistrati. Ma il Presidente dell'Inter nega tutto. Nell'articolo di approfondimento, anche la posizione del fondo Oaktree, proprietario del club meneghino.