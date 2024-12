Nerdpool.it - Novità su Toy Story 5: non è “una questione di soldi”

Tim Allen, che riprenderà il suo iconico ruolo di Buzz Lightyear nel prossimo Toy5, ha rivelato di aver iniziato a registrare le sue battute per il sequel della Pixar. “Sì, ho appena fatto la prima sessione di cinque ore per Buzz, probabilmente una settimana fa“, ha detto l’attore in un’intervista con Collider. “È davvero, davvero strano tornarci. Non posso dirvi niente“. Allen ha rivelato di aver registrato “fino al terzo atto” e ha delineato il piano per le future sessioni di registrazione, che include la fornitura ai registi di riprese aggiuntive man mano che il film prende forma. Sebbene non sia stato in grado di condividere i dettagli della storia, Allen si è preso del tempo per elogiare la narrazione.“È una storia molto, molto intelligente. Non credo che sia unadi“, ha detto.