Nei programmi dei progressisti dove sono le proposte economiche e fiscali convincenti?

Ho dedicato molte critiche allesbagliate e populiste della destra-destra, cercando di mostrarne l’inconsistenza e gli errori. Ma anche in politica non si può vincere di rimessa o giocando in difesa. È ora di guardare, sempre con occhio critico, anche alledei. Cosa si vede sull’altra sponda del fiume della politica nostrana?Purtroppo ben poco, come nel paesaggio disegnato dal grande Buzzati nel Deserto dei Tartari. Scrutando in lungo e in largo, nonriuscito a scorgerle per la finanziaria 2025, se non in lontananza quella tradizionale del salario minimo. Insoddisfatto, ho fatto di più. Ho recuperato il programma elettorale del Pd per le elezioni del 2022 e ho scoperto, con mia grande sorpresa, che la proposta di punta per sostenere il salario era unazzazione dei contributi sociali di circa mille euro l’anno.