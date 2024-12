Ilrestodelcarlino.it - Natale solidale a Rovigo: un pranzo per 162 persone

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 27 dicembre 2024 – Unper i più bisognosi. La Comunità di Sant'Egidio di, in collaborazione con il seminario vescovile della diocesi di Adria ee la Locanda della Casa delle Caritas Diocesana, hanno organizzato ildi2024. È stato un ‘di speranza per tutti’ gioioso e significativo. La tavola è stata imbandita per 162provenienti da tutta la città die da alcune zone limitrofe. Tutti hanno ricevuto un pasto caldo ed un dono. La Comunità di Sant'Egidio diha ringraziato Avis comunale di, Istituto Alberghiero Cipriani di Adria, Irsap Foundation, Azienda Agricola Agrumi Spadaro-Badia, Azienda Agricola Bonetto Paolo di Giacciano con Baruchella, Bandiera Gialla, Borsari Pasticceria, Bar Pasticceria Gocce di miele, C’Arte Eliocopy, Chinaglia Papers-Bags snc, Comodo, Fioreria l'angolo del fiore, Fioreria La Fiorita, L’Erbolario, Libreria Ubik, Nuna Lie, Oiginal Marines, Parafarmacia Benessere, Rhodigium Caffè Torrefazione a Legna, Tokuno Shima e tutti i privati cittadini che hanno dimostrato la loro sensibilità contribuendo con donazioni e doni.